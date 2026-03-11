Choc a San Severo audio virale semina il panico tra i genitori Il sindaco | Mantenete la calma

A San Severo un audio condiviso tramite WhatsApp ha causato agitazione tra genitori e residenti. Nel messaggio, una donna ha descritto un episodio accaduto alla sua sorella nelle prime ore del mattino, generando paura e preoccupazione. Il sindaco ha poi invitato la popolazione a mantenere la calma e a non lasciarsi prendere dal panico. La conversazione si è diffusa rapidamente tra le mamme di una scuola locale.

Un messaggio whatsapp inoltrato in prima istanza su una chat delle mamme di una scuola, ha scatenato panico, ansia e preoccupazione tra i genitori e gli abitanti di San Severo, atteso che nel contenuto audio, una donna ha raccontato quanto accaduto a sua sorella nelle prime ore del mattino di.