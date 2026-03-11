San Mauro | 64mila euro per salvare alberi e strade

Nel primo trimestre del 2026, il Comune di San Mauro Pascoli ha stanziato più di 64 mila euro per interventi di manutenzione e salvaguardia del verde pubblico e delle strade. La cifra riguarda lavori di potatura, riparazioni e interventi di messa in sicurezza di alberi e infrastrutture cittadine. La spesa si inserisce nel piano di gestione del patrimonio urbano approvato dall’amministrazione comunale.

Nei primi mesi del 2026, il Comune di San Mauro Pascoli ha destinato oltre sessantamila euro alla cura del verde pubblico. Un investimento mirato che copre potature e manutenzioni su tutto il territorio, con un specifico sulle aree di San Mauro Mare e sul centro abitato. L’iniziativa, guidata dall’amministrazione guidata da Moris Guidi, mira a garantire la sicurezza degli spazi pubblici e la salute degli alberi, evitando rischi per i cittadini. Le operazioni interessano vie principali come via Veneto e via Botticelli, dove sono stati programmati interventi su centinaia di piante. Priorità alla sicurezza urbana e al decoro cittadino. La gestione del patrimonio arboreo non è vista come una semplice operazione estetica, ma come un atto di responsabilità civile verso la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

