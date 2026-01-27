Bare abbandonate a bordo strade a San Mauro | accertamenti in corso

Nella zona di San Mauro Cilento sono state trovate bare abbandonate lungo le strade. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire l’origine e il motivo di questo ritrovamento. La scoperta ha suscitato attenzione e preoccupazione tra la comunità locale, che si attende di conoscere i dettagli delle indagini in corso.

Giallo a San Mauro Cilento dove è stato registrato uno strano ritrovamento: questa mattina sono state individuate alcune bare dismesse in legno e zinco, in strada. Un addetto della Comunità Montana Alento Monte Stella ha notato la presenza dei materiali ai bordi della carreggiata. Il sindaco.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su San Mauro Cilento Legionella a Milano, 1 decesso e 11 casi nel quartiere San Siro, accertamenti in corso A Garbatella e San Paolo parte il restyling delle strade: tutti gli interventi in corso La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. 58ª EDIZIONE CARNEVALE DI SAN MAURO A SIGNA Il 2026 segna un traguardo importante per questa manifestazione, che si conferma come uno dei momenti più attesi e autentici della zona. Il Carnevale si svolgerà nelle domeniche 1 – 8 e 15 febbraio a p - facebook.com facebook Ah oggi è San Mauro! Per chi ci tiene più del compleanno dico che #SanMauro va festeggiato esattamente il #15Gennaio. Pure se è un nome così poco diffuso viva Mauro, insomma Auguri a tutti quelli che si chiamano Mauro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.