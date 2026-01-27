Bare abbandonate a bordo strade a San Mauro | accertamenti in corso

Da salernotoday.it 27 gen 2026

Nella zona di San Mauro Cilento sono state trovate bare abbandonate lungo le strade. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire l’origine e il motivo di questo ritrovamento. La scoperta ha suscitato attenzione e preoccupazione tra la comunità locale, che si attende di conoscere i dettagli delle indagini in corso.

Giallo a San Mauro Cilento dove è stato registrato uno strano ritrovamento: questa mattina sono state individuate alcune bare dismesse in legno e zinco, in strada. Un addetto della Comunità Montana Alento Monte Stella ha notato la presenza dei materiali ai bordi della carreggiata. Il sindaco.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Mauro Cilento

