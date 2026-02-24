Fencing for All a Roma la prima tappa del circuito inclusivo di spada

Fencing for All si è svolto domenica al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, attirando numerosi spettatori. La manifestazione ha portato in campo atleti con disabilità e spadisti olimpici, creando un evento inclusivo e innovativo. La gara a squadre miste ha coinvolto anche giovani con autismo, dimostrando come lo sport possa unire persone diverse. La prima tappa del circuito ha mostrato entusiasmo e determinazione tra i partecipanti.

Domenica 1° marzo al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" la gara a squadre miste con spadisti olimpici neurotipici e atleti autistici o con disabilità intellettiva. Parte da Roma il nuovo percorso della scherma inclusiva italiana. Domenica 1° marzo 2026, dalle ore 10.00, il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" ospiterà la prima tappa di "Fencing for All", circuito che mette in pedana squadre miste di spada composte da atleti olimpici neurotipici e schermidori autistici o con disabilità intellettiva.