Trent' anni fa l' omicidio del piccolo Di Matteo cerimonia a San Giuseppe Jato con la presidente della commissione Antimafia

Il prossimo 9 gennaio a San Giuseppe Jato si terrà una cerimonia in ricordo di Giuseppe Di Matteo, vittima di mafia nel 1996. Alla commemorazione parteciperà Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia. L’evento rappresenta un’occasione per mantenere viva la memoria di un episodio tragico che ha segnato la lotta contro la criminalità organizzata, sottolineando l’importanza della legalità e della memoria storica.

Ci sarà anche la presidente della commissione nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, alla commemorazione, in programma venerdì prossimo 9 gennaio, a San Giuseppe Jato (Palermo) per ricordare il piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido dalla mafia l'11 gennaio 1996, dopo essere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Trent'anni fa l'omicidio del piccolo Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato con la presidente della commissione Antimafia

Omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato - Sono passati trent’anni dall’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, che l’11 gennaio 1996 fu strangolato e sciolto nell’acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. ilsicilia.it

