Il Consiglio del IV Municipio di Catania ha approvato il progetto di riqualificazione della scuola Padre Santo Di Guardo a San Giovanni Galermo, dopo settimane di discussioni e modifiche al progetto originale, che mira a migliorare le strutture e gli spazi dedicati agli studenti.

Prosegue l'attività del Consiglio del IV Municipio di Catania, che ha approvato il progetto di riqualificazione della scuola Padre Santo Di Guardo, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Non si tratta di un semplice intervento di manutenzione, ma di una trasformazione più ampia del plesso scolastico, che sarà circondato da nuove aree verdi e spazi ricreativi pensati per migliorare la qualità degli ambienti destinati agli studenti. "Questa vittoria ha un sapore speciale perché nasce dal basso, precisamente dalla voce dei più piccoli. Qualche tempo fa, infatti, i bambini della scuola scrissero una lettera accorata indirizzata al nostro Municipio, chiedendo spazi più belli e vivibili dove poter studiare e giocare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nella zona di San Giovanni Galermo, la polizia ha effettuato un intervento mirato contro lo spaccio di droga.

La polizia di Catania ha scoperto un laboratorio clandestino di botti illegali a San Giovanni Galermo.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: San Giovanni Galermo, approvata la riqualificazione della scuola Padre Santo Di Guardo.

"Non se ne può più": rabbia in corsia dopo l'ennesima aggressione al San Giovanni di Dio di Agrigento - facebook.com facebook