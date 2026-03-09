Oggi 9 marzo Santa Francesca Romana | la moglie e madre che divenne l’Avvocata di Roma

Oggi, 9 marzo, si ricorda Santa Francesca Romana, una donna che ha vissuto come moglie e madre e che è molto venerata a Roma. È nota anche con il titolo di Advocata Urbis, un soprannome che le è stato attribuito per il suo ruolo nella città. La sua figura è legata a molte storie e tradizioni locali, che ancora oggi vengono celebrate e mantenute vive nella memoria collettiva.

Santa Francesca Romana, che fu sposa e madre, da sempre tanto venerata a Roma è definita come l’Advocata Urbis per quanto ha fatto nella città eterna. Il 9 marzo ricorre la memoria liturgica di Santa Francesca Romana, che è considerata la “Santa di Roma” ed è anche chiamata “Advocata Urbis“. Visse a cavallo tra XIV e XV secolo nella città eterna, precisamente nel quartiere di Trastevere. Nata come Francesca Bussa de’ Leoniè nel 1384 in una nobile famiglia romana crebbe negli agi e coltivò il desiderio di intraprendere la vita monastica. Ma per lei i genitori avevano scelto il matrimonio e all’età di 13 anni fu costretta sposarsi con Lorenzo de’ Ponziani, altrettanto ricco e nobile e andò a vivere nella sua casa a Trastevere. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 9 marzo, Santa Francesca Romana: la moglie e madre che divenne l’Avvocata di Roma Leggi anche: Santa Francesca Romana (1384-1440): sposa, madre e fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi Leggi anche: 9 marzo: Santa Francesca Romana, apertura straordinaria del Monastero. Accade una volta all’anno Contenuti e approfondimenti su Santa Francesca Romana. Temi più discussi: Monastero delle Oblate di Santa Francesca Romana, apertura straordinaria; Santo del giorno 09 Marzo 2026: Santa Francesca Romana, religiosa; 9 marzo. Santa Francesca Romana e sue visioni dell’Inferno - MiL; Lunedì 9 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno. Santa Francesca Romana, 9 marzo 2026/ Oggi si celebra la patrona degli automobilistiIl 9 marzo è il giorno che la Chiesa dedica a Santa Francesca Romana, compatrona di Roma e patrona degli automobilisti. ilsussidiario.net Almanacco del 9 Marzo: oggi si celebra Santa Francesca RomanaIl 9 marzo 1842 il Nabucco di Verdi debutta alla Scala di Milano. Scopri i retroscena di un'opera che divenne il simbolo del Risorgimento e del genio italiano ... infocilento.it Buongiorno e buon lunedì! Oggi 9 marzo la Chiesa festeggia Santa Francesca romana, fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi; i SS. Quaranta Martiri di Sebaste e Santa Caterina da Bologna, vergine. Per approfondire: https://www.vaticannews.va/it/santo-d - facebook.com facebook Oggi si celebra: Santa Francesca Romana santodelgiorno.it #santodelgiorno #chiesacattolica #9marzo2026 #santafrancescaromana #santafrancesca #francescabussadeleoni x.com