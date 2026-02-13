Il vescovo decapitato che divenne patrono degli innamorati | la vera storia di San Valentino

San Valentino, vescovo del IV secolo, fu decapitato perché si oppose alle decisioni dell’Impero romano di perseguitare i cristiani. La sua morte, avvenuta il 14 febbraio, ha trasformato la sua figura in un simbolo di amore e dedizione. Oggi, questa data è diventata l’occasione per celebrare le coppie e l’affetto, anche se pochi conoscono le origini storiche di questa ricorrenza. La leggenda vuole che il santo abbia aiutato le coppie a trovare il coraggio di amare, lasciando un’eredità che ancora oggi vive nelle tradizioni di tutto il mondo.

Il 14 febbraio, quando milioni di coppie si scambiano rose rosse e cioccolatini, pochi sanno che stanno celebrando un vescovo del IV secolo la cui vita non ha nulla a che vedere con romantici appuntamenti. Valentino di Terni – martire cristiano decapitato lungo la via Flaminia – è diventato simbolo dell'amore per una serie di equivoci storici, sostituzioni strategiche e coincidenze letterarie che hanno attraversato i secoli. La vita e il martirio di un vescovo umbro. Nato nell'antica Interamna Nahars, l'odierna Terni, Valentino visse probabilmente nella prima metà del IV secolo, non nel III come tradizionalmente ritenuto.