AZ Alkmaar-Sparta Praga Conference League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Alle 18:45 di mercoledì 12 marzo 2026 si disputano gli ottavi di finale di Conference League con la partita tra AZ Alkmaar e Sparta Praga. Le formazioni sono state annunciate e sono state pubblicate le quote e i pronostici per l'incontro. La sfida si gioca all’interno di un torneo internazionale che coinvolge club europei di diverse nazioni.

Anche in Conference League cominciano gli ottavi di finale è tra le sfide in programma c'è quella che vede di fronte AZ Alkmaar è Sparta Praga. La partita d'andata si gioca in terra olandese, all'AFAS Stadion, e l'AZ sa che de è provare a indirizzare le sorti della qualificazione in vista del ritorno della settimana.