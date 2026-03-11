Rijeka-Strasburgo Conference League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si affrontano nella Conference League le squadre di Rijeka e Strasburgo. Lo Strasburgo, che ha vinto il suo girone in modo inaspettato, si prepara a sfidare i croati di Rijeka in una doppia sfida valida per i quarti di finale. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite, con i pronostici che prevedono un match aperto.

Dopo aver vinto un po' a sorpresa il girone di Conference League lo Strasburgo di O'Neill va a caccia dei quarti di finale nella doppia sfida contro i croati del Rijeka. I Rije?ki bijeli campioni croati uscenti vengono da 4 vittorie consecutive, anche se in classifica la Dinamo Zagabria è ben lontana e ormai impossibile da raggiungere. La squadra di Sanchez viene dal playoff passato agevolmente.