Samsung sta preparando la prossima linea di smartwatch per il 2026, con l’introduzione di due processori distinti. La presentazione ufficiale dei nuovi modelli è attesa durante l’evento Galaxy Unpacked che si svolge ogni estate, solitamente dedicato anche ai dispositivi pieghevoli e ai wearable. La società sta lavorando per offrire aggiornamenti e novità tecniche sui dispositivi indossabili.

La prossima generazione di smartwatch Samsung inizia a prendere forma. Come ogni anno, i nuovi modelli saranno probabilmente svelati durante l’evento Galaxy Unpacked estivo, tradizionalmente dedicato alla presentazione dei dispositivi pieghevoli e dei wearable di fascia alta. La novità più interessante riguarda l’hardware. Samsung starebbe valutando di adottare due piattaforme differenti per distinguere nettamente i due modelli, seguendo una logica già applicata nel mercato smartphone. Al momento si tratta di rumor non ufficiali: Samsung non ha rilasciato conferme né dettagli specifici. Tuttavia, l’ipotesi di due chip differenti indica chiaramente l’intenzione di differenziare maggiormente i propri smartwatch, offrendo opzioni adatte a diverse esigenze e fasce di prezzo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung rivoluziona gli smartwatch 2026 con due processori diversi

Articoli correlati

Processori exynos samsung in tutta la gamma galaxyintroduzione: un annuncio ufficiale evidenzia la volontà di Samsung di integrare i propri processori Exynos in tutta la gamma Galaxy, delineando una...

Bixby AI: Samsung rivoluziona l’assistente vocale con One UI 8.5.Bixby si Rinnova: Samsung Punta sull’Intelligenza Artificiale Conversazionale con One UI 8.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Samsung rivoluziona

Temi più discussi: Pixel 10a è lo smartphone che consiglierei a chiunque: ecco perché | Recensione; Garmin Fenix 9: Rivoluzione o solo un costoso restyling? I possessori di modelli più vecchi dovrebbero prenderne nota.; MOLISE: Rivoluzione Smartwatch! Qualcomm Snapdragon Wear Elite porta l'Intelligenza Artificiale al tuo polso, una Nuova Era per la Tecnologia Indossabile!; Vivo X300 Ultra al MWC 2026: il teleobiettivo ZEISS da 400 mm rivoluziona la fotografia mobile.

Continuano gli aggiornamenti Samsung: coinvolti ancora smartwatch e tabletNuovi aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic: ecco le novità. tuttoandroid.net

Non solo S26: ecco i tablet e gli smartwatch che Samsung lancerà nei prossimi mesiSamsung sta lavorando a diversi nuovi prodotti che andranno ad arricchire la gamma Galaxy nel corso del 2026. Oltre ai Galaxy S26, infatti, l'azienda coreana ha in programma tanti dispositivi con ... hwupgrade.it

Minnovo.it. . Addio sguardi indiscreti e pellicole oscuranti! Samsung presenta il rivoluzionario Privacy Display sul nuovo Galaxy S26 Ultra. Grazie alla tecnologia hardware "Black Matrix", lo schermo diventa illeggibile per chi ti sta accanto, proteggendo dati ban - facebook.com facebook

#BackToMFR #SmartBreak, il progetto che rivoluziona la ricreazione! Un' #app web che permette agli studenti di ordinare al bar direttamente dallo #smartphone. Niente più file infinite, foglietti volanti o ordinazioni sbagliate. Cosa prevede la app Liste di c x.com