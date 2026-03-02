processori exynos samsung in tutta la gamma galaxy

Un annuncio ufficiale di Samsung conferma l’intenzione di integrare i processori Exynos in tutta la gamma Galaxy, coprendo modelli di fascia alta e media. La decisione riguarda tutti i dispositivi dell’azienda dotati di Snapdragon, rendendo più uniforme la presenza di questa linea di chip. La mossa interessa anche le versioni internazionali e le varianti vendute in diversi mercati.

samsung pianifica di equipaggiare l'intera gamma galaxy con exynos. In occasione di un evento stampa a san jose, Moon Sung-hoon, vicepresidente della divisione hardware di MX Business, ha illustrato un percorso strategico che punta all'adozione di Exynos su tutta la linea Galaxy. L'approccio prevede una pianificazione articolata nel tempo per definire requisiti di prodotto, stabilire specifiche accurate e eseguire valutazioni rigorose dei chip.

Samsung Galaxy S26: l’Exynos 2600 è vicino allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 in un primo confrontoA poche settimane dalla presentazione ufficiale, i nuovi Samsung Galaxy S26 si preannunciano come un banco di prova cruciale per la tecnologia mobile.

Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: potenza top di gamma in formato più compattoScopri Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: design compatto, fotocamera da 50MP, AI avanzata, prestazioni top e prezzi aggiornati in Italia.

LA SFIDA AI TOP: recensione Samsung Galaxy S25 FE

Perché il nuovo Exynos 2600 potrebbe essere la vera sorpresa dei nuovi Galaxy S26Samsung torna alla strategia dual chip con la famiglia S26: Exynos fatto in casa per i modelli base e Plus, Snapdragon 8 Elite Gen 5 in edizione speciale Galaxy per l’Ultra. Se gli scorsi anni questa ... dday.it

È meglio Galaxy S26 con Exynos o Snapdragon? Ecco i primi benchmark post lancioLa storica sfida tra il processore proprietario Exynos e la controparte Qualcomm rappresenta un tema di grande interesse per gli utenti. gizchina.it

S25+ vs S26+ Ciao a tutti. Stavo facendo un confronto tra i 2 modelli sopra citati e praticamente la differenza sostanziale sta solo nel processore, Snapdragon vs Exynos e la velocità e tipo CPU. Sto cercando di capire se davvero l’S26+ sia così superiore al su - facebook.com facebook