Salvitelle il paese senza negozi in Campania

A Salvitelle, un piccolo paese in provincia di Salerno, non ci sono più negozi di alimentari da cinque mesi. L’ultimo negozio ha chiuso definitivamente lasciando gli abitanti, soprattutto gli anziani, senza punti di riferimento per fare la spesa. La vita nel paese si fa complicata, con le strade vuote e le poche persone che ogni giorno cercano di arrangiarsi come possono. Salvitelle, che conta meno di 500 abitanti nel Vallo di Diano, si trova ora a dover affrontare una realtà difficile e priva di servizi essenziali.

Cinque mesi fa ha chiuso l'ultimo negozio di alimentari. A Salvitelle, meno di 500 abitanti nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, vivere è diventata una corsa ad ostacoli per gli anziani. Gli over 70 qui sono la maggioranza e per fare la spesa, ormai, devono percorrere diversi chilometri o chiedere aiuto.

