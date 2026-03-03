Chiude l' ultimo negozio del borgo a Salvitelle | la sindaca scrive alla grande distribuzione

L’ultimo negozio di alimentari nel borgo di Salvitelle, un comune di 500 abitanti nella provincia di Salerno, ha chiuso le sue porte pochi giorni fa. La sindaca ha scritto alla grande distribuzione per segnalare la situazione e richiedere eventuali interventi. Con questa chiusura, il paese si è trovato senza punti vendita di generi di prima necessità.

Pochi giorni fa ha chiuso i battenti anche l'ultimo negozio di alimentari. E così il comune di Savitelle, borgo di 500 abitanti della provincia di Salerno, è rimasto privo di punti vendita di generi di prima necessità. La richiestaDa qui l'appello della sindaca, Maria Antonietta Scelza, ai.