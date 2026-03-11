Salvini ha annunciato che non darà più il via libera ai lavori sul ponte sullo Stretto di Messina, dopo aver riconosciuto di aver sbagliato i tempi e le promesse fatte negli ultimi tre anni. La decisione arriva in seguito alle discussioni e alle critiche riguardo alle tempistiche e alla realizzazione dell’opera, che aveva promesso di portare avanti. Ora, il ministro ha comunicato che non procederà ulteriormente con il progetto.

Tre anni fa il ministro Matteo Salvini promise di aprire i cantieri del ponte sullo Stretto di Messina nel giro di un anno, al massimo entro l’estate del 2024. Due anni dopo, e soprattutto dopo altre varie promesse mancate, Salvini ha detto che non farà più promesse così puntuali: «Non do più scadenze mensili perché ho imparato che tra corsi, ricorsi, Corte dei conti e comitati del “no”, prima voglio vedere la carte». Nonostante tutto però Salvini ha voluto comunque fare una mezza previsione: «Il mio obiettivo è che questo sia l’anno dell’avvio dei lavori del benedetto ponte di Messina». Salvini parlò per la prima volta di scadenze durante la conferenza stampa di presentazione del decreto con cui è stata rifinanziata la società Stretto di Messina, a cui è stata affidata la gestione del progetto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Salvini ha imparato la lezione sui tempi del ponte sullo Stretto

