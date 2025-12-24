Cagnolino cade in acqua nel porto di Fiumicino | salvato dalla Guardia Costiera

Fiumicino, 24 dicembre 2025 – Un intervento tempestivo della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Fiumicino ha permesso di salvare un cane di piccola taglia caduto accidentalmente in acqua all’interno dell’area portuale. Grazie alla segnalazione e alla collaborazione degli operatori portuali, il personale militare ha coordinato le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’animale, che al momento dell’intervento appariva indebolito e in evidente difficoltà, con un principio di ipotermia. Dopo essere stato tratto in salvo, il cane ha progressivamente mostrato segni di ripresa. Il personale della Capitaneria ha attivato la reperibilità veterinaria, il cui intervento non si è poi reso necessario grazie al rapido miglioramento delle condizioni dell’animale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

