Salute mentale e navigazione | progetto anconetano varca i confini sfida in Croazia per resilienza e benessere

Il progetto anconetano “Una vela per tutti” ha preso il largo, portando il suo aiuto oltre i confini italiani, questa volta in Croazia. La causa è quella di rafforzare la resilienza delle persone che affrontano problemi di salute mentale attraverso attività sul mare. La sfida si concentra sulla creazione di percorsi di benessere e di integrazione, coinvolgendo giovani e adulti. La barca, simbolo di libertà e speranza, naviga verso nuove opportunità di supporto e confronto, aprendo una strada diversa per il benessere mentale.

Una Vela per la Mente: Il Progetto Anconetano Estende il Suo Raggio d'Azione al Mare. Un'iniziativa nata per supportare chi lotta contro la salute mentale, "Una vela per tutti", salpa verso nuove sfide. Il progetto, che unisce terapia e navigazione, ha annunciato l'ampliamento delle sue attività con una settimana intensiva di navigazione in Croazia e la partecipazione alla Middle Adriatic Offshore Cup, segnando un passo significativo verso l'internazionalizzazione e l'autonomia dei partecipanti. Dalla Teoria alla Pratica: Un Percorso Terapeutico in Barca. Il progetto "Una vela per tutti" nasce più di dodici anni fa dall'idea di utilizzare la vela come strumento di rinascita per giovani e adulti che affrontano problematiche legate alla salute psichica.