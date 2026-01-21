Italiani e social network | quasi la metà vorrebbe prendersi una pausa dai social per preservare la salute mentale

Il Digital Wellbeing Report di Unobravo evidenzia come quasi la metà degli italiani desideri prendersi una pausa dai social network per tutelare la propria salute mentale. Lo studio analizza il rapporto tra il tempo trascorso online, il benessere psicologico, le relazioni e le abitudini quotidiane, offrendo spunti utili per comprendere l’impatto dei social media sulla vita di tutti i giorni.

Come è stato costruito il report Il rapporto si basa su un’indagine condotta su oltre 1.500 adulti italiani con l’obiettivo di esplorare il legame tra utilizzo dei social media e salute mentale. L’analisi prende in considerazione il tempo trascorso online, l’impatto percepito sullo stato emotivo, le conseguenze sulle relazioni e le abitudini quotidiane, come il sonno e la gestione del tempo libero. Tempo sui social e differenze generazionali Ciò che si evince in linea generale dal Report è che quasi la metà degli italiani (47%) percepisce benefici concreti dal prendersi una pausa dai social, evidenziando come la disintossicazione digitale possa migliorare autostima, umore e qualità del sonno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

