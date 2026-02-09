Epilessia il Colosseo si colora di viola contro stigma e pregiudizi

Questa mattina, il Colosseo si è tinto di viola per la Giornata internazionale contro l’epilessia. Un gesto semplice, ma forte, per attirare l’attenzione su una malattia spesso fraintesa e ignorata. Le luci di Roma hanno così cercato di rompere il silenzio e i pregiudizi che ancora circondano questa condizione, rendendo più visibile un problema che colpisce molte persone.

Nella Giornata internazionale per l'epilessia il Colosseo si colora di viola, per rendere visibile ciò che troppo spesso resta invisibile: l'impatto sociale di questa malattia cronica. Con questa e tante altre iniziative la Fondazione Lice (Lega italiana contro l'epilessia) punta a contrastare pregiudizi, discriminazione e stigma che ancora oggi colpiscono le persone con epilessia e i loro caregiver. L'epilessia è una patologia che a volte non si vede, ma che influenza in modo sostanziale la vita quotidiana. Chi ne soffre deve spesso affrontare lo sguardo degli altri, le parole sbagliate e la paura di perdere il controllo in situazioni inappropriate.

