Disturbi alimentari cresce l’emergenza | una campagna per intercettare i ragazzi
Da lunedì 16 febbraio, un nuovo messaggio sugli autobus di Atb mira a segnare un passo importante contro i disturbi alimentari, che stanno colpendo sempre più ragazzi. La campagna fa parte del progetto «Sc(hi)accia DCA», finanziato dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, e coinvolge anche scuole e centri sportivi per diffondere consapevolezza.
Da lunedì 16 febbraio l'iniziativa di sensibilizzazione sugli autobus di Atb. Un «tassello» del progetto «Sc(hi)accia DCA»: finanziato da Fondazione della Comunità Bergamasca coinvolge anche scuole e centri sportivi. C'è un'età in cui il corpo diventa una domanda, una misura, un confronto continuo. In cui ci si guarda allo specchio e non ci si vede più per quello che si è, ma per quello che si pensa di dover essere. Un corpo da correggere, da ridurre, da scolpire. È lì che possono insinuarsi pensieri silenziosi e pericolosi e il disturbo della nutrizione dell'alimentazione può trovare terreno fertile per nascere.
Disturbi alimentari, “Nessuno ti può giudicare” Campagna Ministero Salute
Il Ministero della Salute ha avviato la campagna “Nessuno ti può giudicare” per sensibilizzare sui disturbi alimentari.
Disturbi alimentari nei giovani, l'esperta: "L'ossessione per l'aspetto è solo il sintomo. I disturbi sono una malattia dell'anima, non del corpo"
