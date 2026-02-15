Da lunedì 16 febbraio, un nuovo messaggio sugli autobus di Atb mira a segnare un passo importante contro i disturbi alimentari, che stanno colpendo sempre più ragazzi. La campagna fa parte del progetto «Sc(hi)accia DCA», finanziato dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, e coinvolge anche scuole e centri sportivi per diffondere consapevolezza.

L’INTERVENTO. Da lunedì 16 febbraio l’iniziativa di sensibilizzazione sugli autobus di Atb. Un «tassello» del progetto «Sc(hi)accia DCA»: finanziato da Fondazione della Comunità Bergamasca coinvolge anche scuole e centri sportivi. C’è un’età in cui il corpo diventa una domanda, una misura, un confronto continuo. In cui ci si guarda allo specchio e non ci si vede più per quello che si è, ma per quello che si pensa di dover essere. Un corpo da correggere, da ridurre, da scolpire. È lì che possono insinuarsi pensieri silenziosi e pericolosi e il disturbo della nutrizione dell’alimentazione può trovare terreno fertile per nascere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Disturbi alimentari, cresce l’emergenza: una campagna per intercettare i ragazzi

Il Ministero della Salute ha avviato la campagna “Nessuno ti può giudicare” per sensibilizzare sui disturbi alimentari.

