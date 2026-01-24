Safari sul Kilimanjaro Il nuovo collegamento di Neos per Alpitur

Neos, compagnia aerea del Gruppo Alpitour, introduce il nuovo collegamento per il Kilimanjaro, offrendo un’opportunità unica di esplorazione. Con una flotta moderna composta da Boeing B737-800, B737-8 MAX e 787-9 Dreamliner, Neos garantisce viaggi affidabili e confortevoli. La proposta si inserisce tra le offerte di Alpitur, puntando a soddisfare le esigenze di chi desidera vivere un’esperienza autentica e sicura in Africa.

Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, si distingue per avere una tra le flotte più giovane d’Europa, con 18 aeromobili, tra cui Boeing B737-800, B737-8 MAX e 787-9 Dreamliner di ultima generazione. Dalle basi operative di Milano Malpensa, Verona, Bologna e Roma raggiunge oltre 50 destinazioni con collegamenti verso l’Area Caraibica, Oceano Indiano, Africa, America, Canada, Cina, Kazakistan, India, Medio Oriente, Nord Europa, Isole dell’Atlantico e le più rinomate mete turistiche del Mediterraneo. L’ultima meta inserita nel catalogo di Alpitour World è la Tanzania, ideale per chi desidera vivere la natura in tutta la sua autenticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Safari sul Kilimanjaro. Il nuovo collegamento di Neos per Alpitur Reggio e le opere incompiute: Onda Orange in tour sul ponte di collegamento sul CalopinaceReggio Emilia è nota anche per le sue opere incompiute, tra cui l’Onda Orange, un’opera che racconta storie di un passato non concluso. Leggi anche: Terna, 38 milioni di euro per il nuovo collegamento Napoli-Ercolano Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Safari sul Kilimanjaro. Il nuovo collegamento di Neos per Alpitur. Safari sul Kilimanjaro. Il nuovo collegamento di Neos per AlpiturNeos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, si distingue per avere una tra le flotte più giovane d’Europa, con ... quotidiano.net TANZANIA IN MOTO – SAFARI SU DUE RUOTE. Un viaggio spettacolare per Pasqua 2026, tra savana, tribù africane e safari in 4x4. Dall’imponente Kilimanjaro, ai fenicotteri rosa del Lago Natron, fino alle piste selvagge del Ngorongoro. Vivi l’Africa ve - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.