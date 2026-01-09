Salerno al via i lavori Rfi per la bretella via Irno-via Magnone

A Salerno iniziano i lavori di RFI per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Irno e via Magnone. L’intervento, previsto a partire dall’inizio della prossima settimana, mira a migliorare la viabilità e facilitare gli spostamenti nella zona. L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e di mobilità locale.

