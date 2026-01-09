Salerno al via i lavori Rfi per la bretella via Irno-via Magnone
A Salerno iniziano i lavori di RFI per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Irno e via Magnone. L’intervento, previsto a partire dall’inizio della prossima settimana, mira a migliorare la viabilità e facilitare gli spostamenti nella zona. L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e di mobilità locale.
Partiranno all'inizio della prossima settimana i lavori per la realizzazione della nuova bretella di collegamento tra via Irno e via Magnone. Il cantiere, affidato a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), segna l'avvio di un intervento infrastrutturale mirato a ridisegnare la viabilità in uno snodo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Passaggi a livello e sicurezza treni: via al piano di Rfi lungo la linea storica Salerno – Napoli
Leggi anche: Salerno, polimedica Irno: a Baronissi un nuovo punto di riferimento per la salute e la diagnostica avanzata
RFI, linea storica Napoli-Salerno: lavori di potenziamento infrastrutturale e modifiche alla circolazione dei treni; Trenitalia, lavori sulla linea storica Napoli-Salerno: treni cancellati e bus sostitutivi; Linea storica Napoli-Salerno: al via lavori di potenziamento infrastrutturale, modifiche alla circolazione dei treni; Trenitalia, lavori sulla linea storica Napoli - Salerno: treni cancellati e bus sostitutivi.
Linea storica Napoli-Salerno: al via lavori di potenziamento infrastrutturale, modifiche alla circolazione dei treni - Proseguono gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea storica Napoli - ilvescovado.it
Trenitalia, lavori sulla linea storica Napoli-Salerno: treni cancellati e bus sostitutivi - Per consentire a RFI di eseguire lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni, nelle notti di alcuni fine settimana ... msn.com
Lavori sulla Napoli–Salerno: stop notturni e potenziamento tecnologico della linea - La linea storica Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni sarà interessata da interventi di ammodernamento tecnologico e infrastrutturale. magazinepragma.com
Analisi 2025 del settore costruzioni a Salerno: crescono occupazione (+3,8%) e lavori pubblici (+39,93%), ma preoccupa il calo delle imprese attive sul territorio - facebook.com facebook
Ferrovie: Linea storica Napoli – Salerno, lavori notturni per ERTMS e potenziamento infrastrutturale fino a marzo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.