Scomparsa la spiaggia di Foce Irno l’allarme del lido ‘La Conchiglia’

La spiaggia di Foce Irno è scomparsa improvvisamente, e il lido ‘La Conchiglia’ ha lanciato l’allarme. La causa è legata all’erosione costiera, che ha portato via la sabbia e ridotto drasticamente l’area di spiaggia disponibile. Un’onda anomala e le mareggiate degli ultimi mesi hanno accelerato il fenomeno, lasciando scoperta una porzione importante di costa. Ora, la scogliera che si trova vicino al lido sembra essere l’unico elemento che si frappone tra il mare e il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Può uno scoglio arginare il mare? A questo interrogativo, la risposta, guardando la costa sulla spiaggia che non c'è più, tra il lido La conchiglia e la foce del fiume Irno è no. Siamo nel triangolo delle bermuda di Salerno: il punto in cui cioè a poca distanza, Pattinodromo, Forte La Carnale e giardinetti del lungomare Tafuri, che a guardarli dall'altro sembrano proprio racchiusi in un triangolo, hanno ceduto di fronte al mare in burrasca. Un triangolo esatto e la geometria non è casuale. Per chi a questo mare guarda tutti i giorni, ai danni che produce anche sulla sua struttura, a chi ogni mattina apre gli occhi e si affaccia per essere certo che la sua impresa ci sia ancora, c'è una spiegazione per quello che sta accadendo in questo tratto della costa di Salerno ed è nei varchi creati e lasciati aperti tra una barriera soffolta e l'altra durante l'intervento di ripascimento.