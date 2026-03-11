Sal Da Vinci svela la telefonata di Giorgia Meloni | 30 secondi nessuna richiesta per il referendum

Sal Da Vinci ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Giorgia Meloni, durata circa 30 secondi, durante la quale non sono state fatte richieste riguardo al referendum. La canzone “Per Sempre Sì”, vincitrice del Festival di Sanremo 2026, ha suscitato attenzione politica per due giorni. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui contenuti del colloquio o sui motivi dello scambio.

Per Sempre Sì, la canzone di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo 2026 è stato un caso politico per 48 ore. A spegnere la polemica infatti, ci ha pensato stamattina lo stesso cantautore napoletano, raccontando la telefonata "incriminata" con Giorgia Meloni, in cui, secondo le.

