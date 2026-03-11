Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli Manfredi | E’ l’ambasciatore della nostra musica

Napoli ha consegnato a Sal Da Vinci la medaglia della città, il riconoscimento più alto assegnato dall'amministrazione locale. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità cittadine, che hanno definito l'artista come un ambasciatore della musica napoletana. La medaglia è stata accompagnata dalla menzione speciale Napoli Città della Musica, in riconoscimento del suo contributo artistico.

Napoli ha celebrato il successo di Sal Da Vinci con la targa e medaglia della città, il più alto riconoscimento cittadino, accompagnata dalla menzione speciale Napoli Città della Musica. Il premio, consegnato dal sindaco Gaetano Manfredi, vuole sottolineare non solo il trionfo artistico di Da Vinci all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, ma anche il suo ruolo di ambasciatore della musica napoletana nel mondo. “Sal ha portato Napoli al successo nazionale ed è stata una bellissima serata – ha detto Manfredi –. Napoli è capitale della musica da sempre; questa forza creativa è presente nella storia di tanti artisti che hanno segnato la musica nazionale e internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

