Sal Da Vinci parla il suo avvocato | Nessuna azione legale contro Cazzullo ma che le critiche non diventino offese

L’avvocato di Sal Da Vinci ha dichiarato che non ci sono azioni legali contro Aldo Cazzullo, ma ha invitato a evitare che le critiche si trasformino in offese. La discussione tra i due si è accesa a seguito di un editoriale di Cazzullo, e ora sembra esserci una sorta di tregua tra le parti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha coinvolto diversi commentatori.

La querelle mediatica che ha travolto  Sal Da Vinci  dopo l’editoriale al vetriolo di  Aldo Cazzullo  sembra aver trovato un punto di equilibrio, o quantomeno una tregua tattica. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto l’avvocato del cantautore napoletano, che ai microfoni de  La volta buona  ha dettato la linea ufficiale. Un intervento che, pur mantenendo un profilo alto, non lascia spazio a interpretazioni: la soglia di tolleranza è stata ampiamente superata.  «Quel giornale non è mai stato tenero sin dal principio, affibbiando un 4 alla canzone», ha esordito il legale, sottolineando come la critica musicale si sia trasformata, col tempo, in qualcosa di molto più personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

