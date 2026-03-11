L’avvocato di Sal Da Vinci ha dichiarato che non ci sono azioni legali contro Aldo Cazzullo, ma ha invitato a evitare che le critiche si trasformino in offese. La discussione tra i due si è accesa a seguito di un editoriale di Cazzullo, e ora sembra esserci una sorta di tregua tra le parti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha coinvolto diversi commentatori.

La querelle mediatica che ha travolto Sal Da Vinci dopo l’editoriale al vetriolo di Aldo Cazzullo sembra aver trovato un punto di equilibrio, o quantomeno una tregua tattica. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto l’avvocato del cantautore napoletano, che ai microfoni de La volta buona ha dettato la linea ufficiale. Un intervento che, pur mantenendo un profilo alto, non lascia spazio a interpretazioni: la soglia di tolleranza è stata ampiamente superata. «Quel giornale non è mai stato tenero sin dal principio, affibbiando un 4 alla canzone», ha esordito il legale, sottolineando come la critica musicale si sia trasformata, col tempo, in qualcosa di molto più personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sal Da Vinci, parla il suo avvocato: “Nessuna azione legale contro Cazzullo, ma che le critiche non diventino offese”

Articoli correlati

L’avvocato di Sal Da Vinci: “Nessuna azione legale contro Cazzullo, ma che le critiche non diventino offese”L'avvocato di Sal Da Vinci frena dopo l'editoriale di Cazzullo: nessuna azione legale per ora, ma attenzione massima.

Leggi anche: Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: “Se le critiche diventano offese, agirà legalmente”

Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci parla il suo avvocato...

Temi più discussi: Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa: Provocazioni per qualche like, la mia canzone parla d’amore; Il latente antimeridionalismo nelle critiche a Sal Da Vinci; Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci, la tradizione è la sua rivoluzione.

Sal Da Vinci voterà No al Referendum, ma è falsa pure questa. Gratteri ritratta ma minaccia: speculate, tanto poi faremo i contiNicola Gratteri e il Referendum sulla Giustizia, una storia infinita. In principio fu Falcone e la bufala dell’intervista mai esistita. Poi l’intervista, ma questa reale, sui cattivi che voteranno S ... strettoweb.com

Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: Se le critiche diventano offese, agirà legalmente(Adnkronos) – C’è differenza tra critica alla canzone e offesa personale. Così Carlo Claps, avvocato e amico di Sal Da Vinci, è intervenuto sulle polemiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto il ... pianetagenoa1893.net

Sal Da Vinci ha confermato di aver ricevuto una chiamata dalla premier Giorgia Meloni, ma ha precisato che la conversazione si è limitata a un complimento per il suo recente successo a Sanremo, senza alcuna discussione sul possibile utilizzo della canzone - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com