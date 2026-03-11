Sal Da Vinci parla l’avvocato Claps | Se le critiche diventano offese agirà legalmente

L'avvocato Carlo Claps ha commentato le recenti polemiche che hanno coinvolto il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026 e la sua canzone 'Per sempre sì'. Ha precisato che ci sono differenze tra critiche legittime e offese personali, e ha annunciato che, qualora le critiche si trasformino in insulti, il cantante agirà legalmente. La discussione si è accesa sui social e sui media nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – "C'è differenza tra critica alla canzone e offesa personale". Così Carlo Claps, avvocato e amico di Sal Da Vinci, è intervenuto sulle polemiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026 e la canzone portata in gara 'Per sempre sì'. Claps, ospite oggi in collegamento con La Volta Buona, ha spiegato le intenzioni del cantautore napoletano: "Se le critiche diventeranno offese ricorreremo a vie legali". Claps ha voluto chiarire la posizione di Sal Da Vinci: "Lui è sereno, si sta godendo il momento. Lui non vuole agire contro nessuno al momento, però vuole che io monitoro le dichiarazioni per valutare insieme a lui eventuali azioni legali". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

