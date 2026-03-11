Sal Da Vinci ha dichiarato che Giorgia Meloni non lo ha contattato per usare la sua canzone

Per sempre sì è la canzone vincitrice del festival di Sanremo ma potrebbe presto diventare anche lo slogan del Referendum. Da ieri circola questa indiscrezione secondo cui nell’evento per la propaganda del prossimo 13 marzo, Giorgia Meloni potrebbe utilizzare la canzone di Sal Da Vinci, le cui strofe darebbero valore al voto affermativo al referendum. Così l’artista oggi ha risposto a coloro che gli hanno chiesto se il Presidente Meloni gli abbia chiesto di poter utilizzare la canzone. A ciò dice: “La presidente del Consiglio mi ha chiamato per farmi i complimenti ed è finita lì. È durata 30 secondi perché aveva altre 2 milioni e mezzo di cose molto più importanti della mia vittoria al Festival di Sanremo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sal Da Vinci: “Meloni non mi ha chiamato per usare la mia canzone”

Articoli correlati

“Giorgia Meloni non mi ha chiesto di usare ‘Per Sempre Sì’ per il Referendum. Mi ha fatto i complimenti e la telefonata è durata 30 secondi”: Sal Da Vinci fa chiarezzaSal Da Vinci ha fatto chiarezza sulla telefonata intercorsa tra lui e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la vittoria all’ultimo Festival...

Referendum, Sal Da Vinci: “Meloni non mi ha mai chiesto la canzone per il ‘Sì'”Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum, sono parole che volano nel web e diventano gigantesche”.

Sal Da Vinci: Meloni non mi ha mai chiesto la canzone per il Sì

Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci Meloni non mi ha chiamato...

Temi più discussi: Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sì; La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci; Referendum sulla giustizia, Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni; Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare Per sempre sì di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commenta.

Giorgia Meloni non mi ha chiesto di usare ‘Per Sempre Sì’ per il Referendum. Mi ha fatto i complimenti e la telefonata è durata 30 secondi: Sal Da Vinci fa chiarezzaIl cantante napoletano smentisce le voci sull'uso della sua canzone vincitrice di Sanremo per la campagna referendaria ... ilfattoquotidiano.it

Sal Da Vinci conferma la telefonata con Meloni: Durata 30 secondi, ma 'Per sempre sì' non me l'ha chiestaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci per fargli i complimenti per la vittoria di Sanremo. Lo ha confermato lo stesso cantante, spiegando che la telefonata è durata ... virgilio.it

la Repubblica. . Il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi premia il vincitore di Sanremo con un riconoscimento speciale: Sal da Vinci, con "Per sempre sì" L'articolo completo su Repubblica #sanremo2026 #saldavinci #persempresi #rep - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com