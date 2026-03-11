Sal Da Vinci, cantante e artista, ha dichiarato di non aver mai ricevuto richieste da parte di Meloni per utilizzare la sua canzone a sostegno del referendum. Ha spiegato che le affermazioni circolate online, secondo cui avrebbe dato il suo consenso, sono false e si sono diffuse senza fondamento. La confusione si riferisce a frasi che, a suo dire, sono diventate molto più grandi di quanto siano realmente.

Tempo di lettura: 2 minuti “Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum, sono parole che volano nel web e diventano gigantesche”. Così Sal Da Vinci, in merito all’ipotesi che la sua canzone ‘Per sempre sì’ con cui ha trionfato all’ultimo festival di Sanremo, possa essere utilizzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la campagna referendaria a sostegno del Sì. La premier, ha aggiunto, “mi ha chiamato facendomi i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì. È stata una telefonata durata 30 secondi perché aveva altre cose molto più importanti di cui occuparsi che della mia vittoria”. “Naturalmente – ha chiarito il cantante napoletano – se quella canzone vuole essere usata per spot, chiunque deve poi rivolgersi alla casa discografica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Referendum, Sal Da Vinci: "Meloni non mi ha mai chiesto la canzone per il 'Sì'"

