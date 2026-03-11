Ilary Blasi ha riferito di una promessa fatta dal cantante Sal Da Vinci a una persona di nome Chanel, in attesa di un matrimonio. La conduttrice ha condiviso alcuni dettagli su questa vicenda, collegandola a un impegno che il cantante avrebbe preso. Non sono stati forniti ulteriori particolari su data o altre circostanze.

Nel panorama dell’intrattenimento italiano, la conduttrice Ilary Blasi ha condiviso dettagli su un impegno non ancora assodato riguardante il cantante Sal Da Vinci e una celebrazione familiare. L’artista partenopeo aveva ricevuto una promessa di esibirsi durante il diciottesimo compleanno della figlia Chanel, ma l’evento non si è ancora verificato. La situazione rimane aperta in attesa di uno sviluppo futuro legato ai progetti nuziali delle conduttrici. La dinamica descritta vede coinvolte anche altre figure del settore, come Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che operano nello stesso ambito televisivo. Ilary ha sottolineato come l’impegno musicale dipenda da chi tra lei e la collega organizzerà per prima le proprie nozze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci: la promessa a Chanel in attesa del matrimonio

Ilary Blasi rivela: "Sal Da Vinci avrebbe dovuto cantare ai 18 anni di Chanel. Mi ha fatto una promessa"Ha parlato anche di Sal Da Vinci, Ilary Blasi in un'intervista rilasciata al settimanale “Chi” per la partenza del suo Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi su Sal Da Vinci: “Doveva venire ai 18 anni di Chanel, io e Selvaggia potremmo dividerlo al matrimonio”Ilary Blasi rilascia l'intervista al settimanale Chi per la partenza del suo Grande Fratello Vip 2026.

Sanremo, il sindaco di Napoli premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico figlio di tutti noi». Manfredi: «Premiamo la musica napoletana»Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo ... ilmattino.it

Sal Da Vinci conferma la telefonata con Meloni: Durata 30 secondi, ma 'Per sempre sì' non me l'ha chiestaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci per fargli i complimenti per la vittoria di Sanremo. Lo ha confermato lo stesso cantante, spiegando che la telefonata è durata ... virgilio.it

la Repubblica. . Il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi premia il vincitore di Sanremo con un riconoscimento speciale: Sal da Vinci, con "Per sempre sì" L'articolo completo su Repubblica #sanremo2026 #saldavinci #persempresi #rep - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com