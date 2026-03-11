Dopo il Festival di Sanremo 2026, le discussioni continuano a concentrarsi sull’esito della gara. La madre di Sayf ha commentato pubblicamente, affermando che la vera vittoria si trova altrove. La vittoria di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì” ha suscitato reazioni contrastanti e alimentato le polemiche che ancora coinvolgono i protagonisti del festival.

Sanremo 2026 è ormai terminato, ma le polemiche non sembrano destinate ad avere fine. Soprattutto quelle legate alla vittoria di Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì. A lanciare una nuova frecciatina la mamma di Sayf che al Festival ha conquistato il secondo posto, dietro il cantante napoletano, ma è comunque riuscito a entrare nel cuore del pubblico grazie al suo talento. Le parole della mamma di Sayf su Sal Da Vinci. Fra i momenti più emozionanti del Festival di Sanremo 2026 c’è stato quello in cui Sayf è sceso in platea per portare sul palco, a sorpresa, sua madre Samia Ghariani. Un frame tenerissimo, capace di raccontare un rapporto straordinario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci, la mamma di Sayf contro di lui: “La vera vittoria è un’altra”

