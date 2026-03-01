Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci | vittoria sul filo di lana contro Sayf

Sanremo 2026 si conclude con la vittoria di Sal Da Vinci, che ottiene il primo posto battendo Sayf di misura. La gara è stata caratterizzata da molte esibizioni e votazioni molto combattute, che si sono svolte nell’arco di tutta la settimana. Dopo giorni di emozioni, il risultato finale ha premiato l’artista campano, che ha ottenuto il riconoscimento più alto alla fine della kermesse.

Dopo una settimana intensa di esibizioni, polemiche, applausi e votazioni serrate, il Festival di Sanremo 2026 ha finalmente il suo vincitore. A conquistare il gradino più alto del podio è stato Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, riuscendo a imporsi sui favoriti della vigilia e a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione dopo Olly. Una vittoria arrivata al termine di uno scontro finale combattutissimo, deciso sul filo dei decimali. Nel rush conclusivo se la sono giocata in cinque. Oltre a Sal Da Vinci, sono arrivati alla volata finale Sayf, Ditonellapiaga, Arisa e il duo formato da Fedez e Marco Masini. Il verdetto finale ha premiato Sal Da Vinci con il 22,2% delle preferenze. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook

