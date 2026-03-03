Sanremo 2026 nel fuorionda pre-proclamazione Laura Pausini spoilera a Sal Da Vinci la vittoria e Sayf si congratula con lui - VIDEO

Su internet sta circolando un video di un fuorionda registrato prima della proclamazione ufficiale a Sanremo 2026, in cui si vede Laura Pausini che sembra anticipare a Sal Da Vinci la sua vittoria. Nel filmato si sente anche Sayf che si congratula con lui. Il video ha attirato l’attenzione degli utenti e sta generando numerosi commenti online.

Sta facendo il giro del web il filmato di un fuorionda in cui si vedono Sal Da Vinci e Sayf sul palco dell'Ariston negli attimi appena precedenti l’annuncio del vincitore della 76esima edizione del Festival Negli attimi precedenti l’annuncio del vincitore di Sanremo 2026, Laura Pausini avrebb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sanremo 2026: il televoto incorona Sayf, ma la vittoria va a Sal da VinciAl Festival di Sanremo 2026 il pubblico da casa ha espresso un verdetto chiaro: Sayf è stato il più votato al televoto con il 26,4% delle preferenze.

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci con 'Per sempre sì', per l'artista il 22,2% dei voti, secondo Sayf con il 21,9% - VIDEODopo l'annuncio del vincitore, le foto con il premio e i ringraziamenti, Sal Da Vinci ha cantato per un'ultima volta 'Per sempre sì' davanti al...

Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto nel backstageNel corso della prima serata del Festival ai fan più attenti non è sfuggito proprio nulla, compreso un microfono rimasto acceso che ha subito scatenato il web. libero.it

Laura Pausini, polemica sull’audio segreto dietro le quinte di SanremoFuorionda di Laura Pausini a Sanremo 2026, cosa è successo davvero Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, al Teatro Ariston, un fuorionda di ... assodigitale.it

#LauraPausini “spoilera” il nome del vincitore È diventato virale in pochi minuti un video diffuso da uno spettatore presente al teatro #Ariston del #FestivaldiSanremo in cui si vede, durante la pausa pubblicitaria, poco prima la proclamazione del vincitore, Lau - facebook.com facebook

