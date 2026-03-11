Sal Da Vinci, cantante e artista, ha chiarito di non aver mai ricevuto una richiesta da parte di una figura politica riguardo alla campagna referendaria, smentendo così le voci false circolate recentemente. La notizia si riferisce a un presunto invito a sostenere un

Non c’è pace per Sal Da Vinci, costretto a smentire un’altra «fake news» che lo riguarda in merito al referendum. Il vincitore di Sanremo ha confermato una breve telefonata ricevuta da Giorgia Meloni, ma ha chiarito che non aveva nulla a che fare con un eventuale utilizzo del suo brano Per sempre Sì per la campagna referendaria, come sostenuto in un retroscena di Repubblica di ieri. La premier «mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì», ha spiegato il cantante. Sal Da Vinci: «Meloni non mi ha mai chiesto Per sempre Sì per il referendum». «Ho letto tante fake news, la telefonata è durata 30 secondi, aveva altre due milioni di cose più importanti da fare», ha aggiunto Sal Da Vinci a margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, Sal Da Vinci smentisce le fake: «Meloni non mi ha mai chiesto “Per sempre Sì” per la campagna»

