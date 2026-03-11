Beirut sotto una pioggia di fuoco parroco Amonot-Beirut | pensiero va ai bambini

A Beirut, in Libano, la città è stata colpita da violenti bombardamenti, secondo quanto riferisce il parroco di San Joseph Amonot, don Carlo Giorgi. La sua testimonianza descrive un’intensa ondata di attacchi, che hanno causato danni e paura tra la popolazione. Il parroco ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questi episodi, con uno sguardo rivolto in particolare ai bambini coinvolti.

In Libano, Beirut sotto una pioggia di fuoco. La testimonianza di don Carlo Giorgi, parroco di San Joseph Amonot-Beirut in Libano: "Ci sono stati bombardamenti violenti. Il mio pensiero è soprattutto verso i bambini che non hanno gli strumenti degli adulti per spiegarsi questa situazione e loro soffrono di più". Intervista di Lucia Ascione