Libano muore sotto le bombe padre Pierre parroco di Qlayaa Stava soccorrendo un fedele ferito

In Libano, il parroco di Qlayaa, padre Pierre El Raii, è stato ucciso durante un bombardamento mentre soccorreva un fedele ferito. La notizia è stata confermata da padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, che ha anche riferito che Bou Merhi è parroco dei latini a Tiro e Deirmimas.

Il parroco di Qlayaa, padre Pierre El Raii, è stato ucciso in un bombardamento in Libano. A dare la notizia ai media vaticani è stato padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, parroco dei latini a Tiro e Deirmimas. El Raii è rimasto ferito in un attacco dopo essere intervenuto per soccorrere un parrocchiano ferito in un precedente raid nella zona tra le montagne del sud del Paese. Trasferito in ospedale, il parroco è deceduto "quasi sulla porta dell'ospedale", ha riferito Toufic Bou Merhi. Il sacerdote era conosciuto nella zona per il suo servizio pastorale e per l'impegno sociale con la Caritas.