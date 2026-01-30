Reggiani a La Confessione di Gomez Rai 3 | La mia imitazione più riuscita? Sabrina Ferilli Ha un grande appeal sul pubblico
Gomez, tra le risate, ha detto che la sua imitazione preferita è Sabrina Ferilli. Secondo lui, la Ferilli ha una carriera grande e un fascino che conquista il pubblico. Sul palco di La Confessione, Gomez ha scherzato parlando della sua imitazione più riuscita, sottolineando l’appeal della collega attrice.
“Perché tutti dicono che la Ferilli è la mia imitazione più riuscita? Perché la signora Ferilli ha avuto una grandissima carriera e ha un grande appeal sul pubblico”. Così Francesca Reggiani ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda su Rai 3 sabato 31 gennaio alle 20.20. “Ci venne l’idea di fare la Ferilli perché, andando sull’attualità, effettivamente c’è stato un periodo in cui lei rilasciava – perché gliele chiedevano – numerosissime interviste, perché evidentemente andava bene su tutto”. Poi Reggiani, cresciuta dal punto di vista artistico con Gigi Proietti e Serena Dandini, si è calata nei panni dell’attrice romana: “Il famoso ‘ Fausto ripensece’, ‘a scala mobbile’, ‘a dieta’, ‘io so’ semplice, al mattino quando me svejo me faccio du’ animelle de coratelle de maiale, co’ la salsiccetta, ‘na peperonata, tutto quanto affogato coi rognoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
