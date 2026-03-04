Gloria 2 su Rai1 | Sabrina Ferilli incanta ma il pubblico protesta | cosa non ha convinto i fan

Ieri sera su Rai1 è andato in onda Gloria 2, l’ultimo capitolo della storia di Gloria Grandi interpretata da Sabrina Ferilli. La puntata ha visto la protagonista portare avanti la sua vicenda, mentre il pubblico ha espresso proteste e insoddisfazione sui social. Non mancano commenti critici e segnali di delusione da parte degli spettatori, che hanno commentato la trasmissione sui vari canali online.

Il film riprende dal finale sospeso della prima stagione, con Gloria coinvolta in una messinscena: finge una malattia per tornare al centro dell'attenzione mediatica, un inganno amplificato dai social e manipolato dal social media manager Gabriele.