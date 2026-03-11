Sabato nel centro città si annuncia un corteo rumoroso organizzato dai collettivi transfemministi. La manifestazione, prevista per questa giornata, coinvolge diversi partecipanti che intendono sfilare in strada. La precedente manifestazione, un corteo pro Palestina degli anarchici, aveva causato disagi al traffico e suscitato reazioni da parte di politici e cittadini.

Il 20 dicembre scorso fu il corteo Pro Palestina degli anarchici a mandare il tilt il traffico del sabato pomeriggio e scatenare le polemiche di politici e cittadini. Sabato prossimo si annuncia un probabile bis con il corteo ’transfemminista’ indetto da Spazio Caracol. La manifestazione collegata alle celebrazioni della Giornata della donna, tanto per essere chiari, si presenta come ’corteo rumoroso’: la partenza è fissata alle 15 in piazzale Sanguinetti davanti alla stazione "per risalire verso il centro della città tutte insieme, rumorose e incazzate". Il percorso prosegue per corso Cavour, via Carducci, via Braschi, via Aldini, corso Garibaldi, corso Mazzini, via Zeffirino Re. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato ‘caldo’in centro. I collettivi transfemministi: "Sarà un corteo rumoroso"

