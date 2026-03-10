I collettivi e le realtà transfemministe danno vita ad un corteo rumoroso per le strade di Cesena

Sabato 14 marzo, i collettivi e le realtà transfemministe romagnole organizzano un corteo rumoroso a Cesena. L'evento inizia alle 15 con ritrovo in Piazza Sanguinetti, vicino alla stazione dei treni, e si conclude in Piazza del Popolo. La manifestazione invita i cittadini a partecipare e si svolge lungo le strade della città, coinvolgendo diverse realtà locali.

"Nell'ultimo anno - si legge in una nota - abbiamo assistito a una grave deriva autoritaria da parte del governo Meloni, tanto contro le donne, quanto contro le persone della comunità LGBTQIA+" "Nell'ultimo anno - si legge in una nota - abbiamo assistito a una grave deriva autoritaria da parte del governo Meloni, tanto contro le donne, quanto contro le persone della comunità LGBTQIA+, le attiviste e soprattutto contro le soggettività marginalizzate. Sentiamo l'urgente necessità di portare in strada la nostra voce e quella delle persone che non possono esporsi e che non hanno alcuno spazio nel dibattito politico, nonostante le politiche di governo si giochino sulla loro pelle".