Ryanair vuole la Wi-fi gratis in volo | Musk contro il CEO della low cost

Ryanair sta valutando l’introduzione di Wi-fi gratuito a bordo dei propri voli, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri. Tra le soluzioni esaminate, figura anche la connessione satellitare Starlink, proposta da Elon Musk. Questa iniziativa rappresenta un passo verso maggiore connettività in volo, ma solleva anche questioni tecniche e di sostenibilità. La decisione finale potrebbe influenzare il settore del trasporto aereo e le offerte future delle compagnie low cost.

Ryanair prova ad inserire il Wi-fi gratuito sui suoi voli. Non contenta, l’azienda prende in considerazione anche la connessione satellitare Starlink di Elon Musk. In seguito alle dichiarazioni del CEO di Ryanair, che sembravano escluderla a causa dei costi, si accende una diatriba tra i due su X. Per arrivare al suo obiettivo, la compagnia irlandese sta cercando di capire quale, tra le diverse opzioni, sia la più conveniente. Il dialogo sta avvenendo con le aziende Amazon, Kuiper, Vodafone e Starlink, quest’ultima già accolta dalla compagnia Lufthansa. Per l’impresa low cost la priorità resta quella di non avere conseguenze finanziare per la compagnia e per i suoi clienti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

