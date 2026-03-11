Ryanair non paga 890 euro a un cliente come previsto dalla legge | giudice va in aeroporto e sequestra un Boeing

Un giudice austriaco si è recato in aeroporto e ha sequestrato un Boeing di Ryanair a causa di un debito di meno di 900 euro. La compagnia aerea non ha versato un importo di circa 890 euro a un cliente, come stabilito dalla legge. La singolare azione legale ha portato al pignoramento dell’aereo, mentre la controversia si è svolta senza coinvolgimenti di altri soggetti.

È un caso curioso quello che arriva dall' Austria e che ha portato al pignoramento di un aereo Ryanair per un debito inferiore ai 900 euro. È successo all'aeroporto di Linz, circa 180 chilometri a ovest di Vienna, dove un Boeing 737 della compagnia low cost è stato sottoposto a sequestro giudiziario dopo una lunga disputa legale con una passeggera. La vicenda risale all'11 luglio 202 4. Una donna, insieme a due accompagnatori, avrebbe dovuto partire da Linz per Palma di Maiorca con un volo programmato alle 8.20 del mattino. L'aereo però accumulò un ritardo molto consistente: secondo le ricostruzioni dei media austriaci, la partenza avvenne solo nel primo pomeriggio, attorno alle 13.