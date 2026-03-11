Ponte Russo | Centrodestra e De Luca-Basile lo sostengono | per noi non è sostenibile

Il progetto del ponte riceve un nuovo stop ufficiale: la Ragioneria Generale dello Stato ha vietato gli extracosti e ha imposto un rinvio al Consiglio dei Ministri, seguendo i pesanti rilievi della Corte dei Conti che avevano già bloccato l’opera. Il centrodestra e De Luca-Basile hanno espresso la loro posizione, evidenziando che per loro la realizzazione dell’infrastruttura non è più sostenibile.

“Ennesimo colpo mortale inferto al Ponte. Dopo i pesantissimi rilievi della Corte dei Conti che hanno bloccato l’opera, arriva un nuovo stop dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha vietato gli extracosti e imposto un rinvio al Consiglio dei Ministri.Ormai anche il Ministro Salvini ha smesso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ponte, la Russo: "Centrodestra e De Luca Basile lo sostengono: per noi non è sostenibile" Ponte sullo Stretto: De Luca e Basile puntano sulla leggeLa scena politica messinese si sta preparando per una nuova tornata elettorale, dove gli ex sindaci Cateno De Luca e Federico Basile hanno già... Contenuti e approfondimenti su Ponte Russo Centrodestra e De Luca... Temi più discussi: Francesco Romano entra nella squadra De Luca-Basile: nuovo volto in vista delle elezioni; Basile, Scurria, Russo e Sciacca ai raggi X: sfida sul futuro di Messina; Amministrative, la sfida delle liste di De Luca: i nomi che mettono in difficoltà il centrodestra; Basile e De Luca lanciano le liste, la carica dei mille per riconquistare Messina. L'uscente Basile prova il jackpot al primo turno, in 4 tentano di arginarlo: ecco chi sonoDe Luca schiera liste e circoscrizioni, 15 al Comune e 50 nelle circoscrizioni, ma se non vincesse al primo turno, la vittoria sarebbe meno scontata ... lasicilia.it Messina, stoccata al centrodestra Autru Ryolo: quelli che dicono di aver scelto il migliore, insistevano per una mia candidaturaColpo a sorpresa di Cateno De Luca e Federico Basile. In una conferenza stampa, avvenuta presso la Galleria Vittorio Emanuele di Messina, è stato presentato un nuovo candidato: si tratta dell’architet ... strettoweb.com Un piacevole fuori programma con l’avvocato Autru Ryolo. Un uomo libero che ha scelto il nostro progetto. Vi chiedo di ascoltare le sue motivazioni. Rispondiamo così a chi pensa solo a fare polemica contro di noi. #messina #federicobasile #catenodeluca #si - facebook.com facebook