Ponte la Russo | Centrodestra e De Luca Basile lo sostengono | per noi non è sostenibile

La Russo, rappresentante del movimento, afferma che il centrodestra e De Luca Basile sostengono che il progetto del Ponte non sia più sostenibile. Dopo i rilievi della Corte dei Conti che hanno causato il blocco dell’opera, la Ragioneria Generale dello Stato ha vietato gli extracosti e ha disposto un rinvio al Consiglio dei Ministri. La situazione mette in discussione la prosecuzione dei lavori.

"Ennesimo colpo mortale inferto al Ponte. Dopo i pesantissimi rilievi della Corte dei Conti che hanno bloccato l'opera, arriva un nuovo stop dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha vietato gli extracosti e imposto un rinvio al Consiglio dei Ministri.Ormai anche il Ministro Salvini ha smesso.