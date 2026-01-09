Anatomia di un blackout | l’Iran è senza internet e non è una novità 

L’Iran si trova nuovamente senza connessione internet, una situazione che si ripete nel tempo. Dopo giorni di segnali di disconnessione intermittente e testimonianze sui social, la totale interruzione conferma la vulnerabilità delle reti nel paese. Questo blackout, ormai frequente, evidenzia le sfide legate alla stabilità della rete e alle implicazioni per cittadini e operatori. Di seguito, analizziamo le cause e le conseguenze di questa interruzione.

Erano giorni che gli iraniani lo aspettavano. Molti avevano dato l’allarme sui social, tra testimonianze di disconnessioni momentanee e pagine di monitoraggio in persiano, per sapere come muoversi quando fosse arrivato. Alla fine, nella serata dell’8 gennaio, le autorità hanno messo in atto il blackout generale di internet, mentre a Teheran si radunava la più grande manifestazione vista in questi giorni. Il primo a riportare il dato è stato NetBlocks, osservatorio digitale con sede a Londra, che ieri mostrava un drastico crollo della connessione, fino allo zero. Gli apparati della Repubblica Islamica hanno una lunga storia di repressione digitale, di cui i blackout di internet sono la punta dell’Iceberg, l’arma più potente di un sistema censorio fatto di filtraggio e disconnessioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

