Rudere sopra la fontana Tancredi | dall' info point al garage le soluzioni al vaglio

Un edificio abbandonato sopra la fontana Tancredi, nel rione Minnuta, viene valutato per diverse destinazioni. Tra le ipotesi ci sono la creazione di un info point dedicato ai turisti e l’uso dell’area come parcheggio pubblico. L’immobile ospita un cantiere da anni, che si trova in stato di inattività. Le autorità stanno considerando varie soluzioni per riqualificare la zona.

Il futuro del suolo situato al rione Minnuta, occupato da un cantiere in stato di abbandono, discusso in commissione Ambiente. A breve l'avvio di un intervento di bonifica BRINDISI – Un info point per i turisti e un parcheggio a disposizione dei cittadini. Queste le possibili opzioni per rivalutare l'area ubicata sopra la fontana di Tancredi, al rione Minnuta, dove da anni si trova un cantiere in stato di abbandono. Stamattina (martedì 10 marzo), in occasione della commissione consiliare Ambiente presieduta da Roberto Quarta, si è discusso del sito situato in via del Lavoro. In quel punto, proprio in corrispondenza della parte superiori di uno dei monumenti simbolo di Brindisi, era prevista la costruzione di una palazzina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Parcheggio bus a lunga percorrenza: le soluzioni al vaglio del ComuneSi è svolta in Comune stamattina, 12 gennaio 2026, la prima commissione consiliare dedicata alla situazione della fermata di via Fanti d’Italia,... Leggi anche: Treno soppresso, incontro in Regione: “Al vaglio soluzioni e servizi alternativi”