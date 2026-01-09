Treno soppresso incontro in Regione | Al vaglio soluzioni e servizi alternativi

Il treno Roma-Formia delle 23.11 è stato soppresso, portando a un confronto in Regione con l’obiettivo di valutare soluzioni e servizi alternativi. L’incontro, svoltosi ieri pomeriggio, ha coinvolto enti e rappresentanti locali per analizzare le modalità di miglioramento del servizio e garantire una mobilità più efficiente per i pendolari.

Il treno della linea Roma-Formia delle 23.11 soppresso è stato al centro di un tavolo di confronto che si è tenuto in Regione nel pomeriggio di ieri. Le modifiche al regionale 12667, anticipato alle 22.36, per via di interventi che Rfi sta facendo per la manutenzione e l'ammodernamento della.

