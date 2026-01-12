Parcheggio bus a lunga percorrenza | le soluzioni al vaglio del Comune

Oggi, 12 gennaio 2026, si è riunita la prima commissione consiliare presso il Comune per analizzare le soluzioni relative al parcheggio bus a lunga percorrenza di via Fanti d’Italia. La fermata, autorizzata dal Ministero dei Trasporti, presenta criticità di spazio e accessibilità che necessitano interventi per migliorare la gestione e il servizio destinato ai mezzi e ai viaggiatori.

Si è svolta in Comune stamattina, 12 gennaio 2026, la prima commissione consiliare dedicata alla situazione della fermata di via Fanti d'Italia, autorizzata dal Ministero dei Trasporti, ma da tempo giudicata da operatori e utenti non adeguata alla ricezione dei mezzi e dei viaggiatori dei bus a lunga percorrenza. Parcheggio bus a lunga percorrenza in Via Fanti d'Italia, si apre una possibile soluzione: individuata l'area a nord della rotonda - La proposta illustrata in commissione Territorio prevederebbe l'utilizzo di uno spazio vicino alla stazione Principe.

