Un uomo di 68 anni è stato denunciato per aver rubato lumini e oggetti sacri dalla tomba di una ragazza deceduta in un incidente stradale nel cimitero di San Benedetto Po. Le autorità hanno scoperto il furto e il vilipendio durante un sopralluogo nel sito funerario. La vicenda riguarda esclusivamente il furto di oggetti funebri, senza altre implicazioni legali.

San Benedetto Po (Mantova), 11 marzo 2026 - Un uomo di 68 anni è accusato di aver depredato la tomba nel cimitero di San Benedetto Po di una ragazza morta in un incidente stradale. La denuncia e la scoperta. La scoperta è stata fatta dai carabinieri dopo che una donna 48nne di San Benedetto Po, si è presentata in caserma in lacrime, denunciando che a mesi qualcuno sistematicamente razziava la tomba della figlia e che almeno una ventina lanterne votive ed altri oggetti sacri erano stati rubati. Il tragico incidente. La mamma ha raccontato ai carabinieri che la figlia era tragicamente morta in un incidente stradale a San Benedetto Po il 12 novembre 2024 investita da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere scesa da un pullman. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubava lumini e oggetti sacri dalla tomba di una ragazza morta in un incidente: denunciato per furto e vilipendio

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente a Milano, anziano di 84 travolge una ragazza e scappa: denunciato

Leggi anche: Ruba oggetti sacri e oro votivo e li rivende a 34mila euro: suor Bernadette patteggia una pena di tre anni

Tutti gli aggiornamenti su Rubava lumini

Parigi, il maggiordomo dell'Eliseo rubava argenti e porcellane e le rivendeva su Vinted: arrestato. Gli oggetti online e quanto valevanoErano oggetti a edizione limitata che la celebre Manifattura di Sévres aveva prodotto apposta per i banchetti presidenziali dell'Eliseo eppure, improvvisamente, erano finiti all’asta su Vinted, il ... corriereadriatico.it

Il maggiordomo dell'Eliseo rubava argenti e porcellane e le vendeva su Vinted: arrestato. Gli oggetti online e quanto valevanoErano oggetti a edizione limitata che la celebre Manifattura di Sévres aveva prodotto apposta per i banchetti presidenziali dell'Eliseo eppure, improvvisamente, erano finiti all’asta su Vinted, il ... leggo.it