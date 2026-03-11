Rovigo morta donna stuprata e picchiata da due nordafricani

Una donna di 50 anni, residente a Rovigo, è deceduta dopo essere stata vittima di un episodio violento che ha coinvolto due uomini di origine nordafricana. La vittima, con problemi psichiatrici, è stata stuprata e picchiata in un luogo non specificato. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Morta circa un mese fa M. M., la cinquantenne italiana con problemi psichiatrici che lo scorso luglio era rimasta vittima di un terribile episodio di lesioni personali e violenza sessuale nella zona della stazione ferroviaria (foto) di Rovigo. La donna — che di recente dimorava sempre in Polesine a Loreo — oltre che patologie mentali aveva anche problemi di salute che hanno minato la sua già fragile persona. L'episodio, uno stupro di gruppo del quale era rimasta vittima la donna, risale alla notte tra il 13 e 14 luglio scorso. M. M. sarebbe stata intercettata da un marocchino e portata all'interno di uno stabile abbandonato situato nei pressi della stazione dei treni di Rovigo.